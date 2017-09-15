CHP'den ilk açıklama geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı.
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan konuyla ilgili, ''Celal Çelik FETÖ suçlaması ile evi basılacak son insandır. Türkan Saylan'ın gözaltına alındığı Ergenekon, Balyoz süreçlerini anımsattı'' diye konuştu.
HÜRRİYET
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