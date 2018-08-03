CHP: Yeterli imza toplanamadı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama geldi. CHP Genel Merkezi'ne göre kurultay için toplanan imza sayısının 630 değil 614 olduğunu açıkladı. Bu imzaların da dördünün mükerrer, beşinin istifa etmiş delegelere ait olduğu bildirildi.
Dolayısıyla işleme konacak sayısının gerçekte 605 olduğu belirtildi. Yine CHP Genel Merkezi'ne göre 15 günlük sürede 50 kadar delegenin imzasını geri çektiği ifade edildi. Dolayısıyla imza sayısının 550'lere gerilediği ve yeterli rakama ulaşamadığı anlatıldı. Hali hazırda CHP'nin 1242 delegesinin bulunduğu, kurultay için en az 622 delegenin oyuna ihtiyaç olduğu kaydedildi.
TRT
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