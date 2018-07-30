CHP'den İnce'ye sert sözler
24 Haziran'da CHP'nin adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan Muharrem İnce'nin sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan yanıt geldi.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam Halk TV’de katıldığı programda, '24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna' ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia ederek, “İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum” dedi.
Hürriyet’e konuşan Özkan, “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur” dedi. Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.
HÜRRİYET
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