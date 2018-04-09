CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, perşembe günü saat 10.30'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'ye ziyaret gerçekleştirecek.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP Heyeti İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.
Toplantıya verilen arada açıklamada bulunan Tezcan, '"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderlerle çalışma takviminin" sorulması üzerine, "Genel Başkanımız, bir heyetle birlikte perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek" yanıtını verdi.
Tezcan, "Kılıçdaroğlu'nun Hatay programına ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusuna, "Çok daha önceden planlanmış bir programdı. Genel Başkanımız cumartesi günü Hatay'ı ziyaret edecek. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde çalışmalarını sürdürecek" dedi.
Hükümetin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına değinerek, 1.5 aydır vatandaşın çiftçi, işçi, emekçi, siyasi parti ayrımı yapmaksızın "Şeker vatandır, vatan satılmaz" diye meydanlara indiğini ve bu konuda bir "milli ittifak" gerçekleştiğini söyledi.
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün açıklamasında, "Bu fabrikaların satışında şu anda 102 milyon dolar kayıp var" dediğini aktaran Tezcan, bu sözlerin hükümet tarafından dikkate alınmasını istedi.
Tezcan, milletin varlığı olan şeker fabrikalarının değerinin altına satılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, "Şeker fabrikaları milletin elinde kalmalıdır. Bu nedenle şeker fabrikalarının satışına karşı mücadelemiz artarak devam edecek" dedi.
AK Parti iktidarının bugün Türkiye'de tarımı, çiftçiyi, pancar, tütün, buğday üreticisini gözden çıkardığını, Trakya'nın iki katı büyüklüğünde arazinin ekilemez duruma düştüğünü iddia eden Tezcan, pamuk, kanola ve yağlı tohum üretimi için Sudan'dan arazi kiralanmasını eleştirdi.
SPUTNİK
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