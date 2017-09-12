CHP'den karar! Disipline sevk edilecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programdaki Danıştay Başkanı Güngör ile ilgili 'Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım' sözlerinin ardından Güngör hakkında bugün Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunulacağı açıklandı.
Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı;
Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır. Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Yargının içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Danıştay'ın bütün üyelerine saygı gösteriyoruz. Yargıtay'a da, AYM'ye de saygı gösteriyoruz. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım.
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