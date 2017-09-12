Facebook Twitter Rss

CHP'den karar! Disipline sevk edilecek

CHP'den karar! Disipline sevk edilecek.12236
  • Giriş : 12.09.2017 / 09:47:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zerrin Güngör ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programdaki Danıştay Başkanı Güngör ile ilgili 'Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım' sözlerinin ardından Güngör hakkında bugün Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı;

Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır. Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor.  Yargının  içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Danıştay'ın bütün üyelerine saygı gösteriyoruz. Yargıtay'a da, AYM'ye de saygı gösteriyoruz.  Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım.

MİLLİYET

İbrahim Tatlıses özür diledi: Belki evlenmiştir

Manisa'da minibüs kazası: 16 kişi yaralandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AB Bakanı'ndan açıklama geldi

AB Bakanı'ndan açıklama geldi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu!

Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu.

 

Baykal'dan gündem değiştiren iddia

Baykal'dan gündem değiştiren iddia

CHP'nin en tecrübeli milletvekili Deniz Baykal, erken seçim için tarih verdi.

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaptı.

 

Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!

Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan'a sahip çıktı

Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan'a sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olan Anayasa Mahkemes


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya