CHP'den SİHA açıklaması: Gerekli!
Geçtiğimiz günlerde muhalefet ile iktidar arasında gerilime neden olan SİHA ile ilgili CHP kanadından yeni açıklama geldi. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, silahlı insansız hava araçlarının terörle mücadele için gerekli olduğunu vurguladı.
Terörle mücadelede SİHA’ların kullanılmasından rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Silahlı insansız hava aracıyla siviller vuruldu” açıklaması yapmış CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekilinin sözlerine destek vermişti. Daha önce terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz için Tunceli’de yürüyüş yapan CHP Tunceli Milletvekili Erol, partisinin aksine insansız hava araçlarının terörle mücadelede kullanılabileceğini belirtti. Erol, “Terörle mücadele bir eylem şeklidir. Milletvekilimizin böyle bir açıklaması oldu. Bu konuyla ilgili genel başkanımızın açıklamaları oldu. Genel Başkanımızın üzerine bir yorum yapmayı doğru bulmam. Ama terörle mücadele her boyutuyla yapılmalıdır. Ama terörle mücadele yapılırken insan hakları evrensel değerlerine de saygı gösterilmelidir” dedi.
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