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CHP'den teklif geldi: O vekiller tutuklansın

CHP'den teklif geldi: O vekiller tutuklansın.14972
  • Giriş : 08.03.2018 / 12:43:00

CHP Milletvekili Gürsel Erol, terörle mücadele ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol, terörle mücadele konusuna değindi ve PKK ile bağlantılı isimlerin vekilliğinin düşürülmesinin yanında cezaevine gönderilmesini istedi.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde söz alan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, sert açıklamalarda bulundu.

"Bakın, ben bunu CHP Grubu içerisinde en keskin HDP karşıtı olarak bilinen milletvekili olarak söylüyorum." diyen CHP'li Erol, "Milletvekilinin eğer bir terör örgütüyle bağlantısı hukuken sabit görülürse ve mahkemeler bununla ilgili bir karar vermişse yalnızca milletvekilliği düşürülmemeli, aynı zamanda cezaevine de gönderilmeli." ifadelerini kullandı. 

TRT

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