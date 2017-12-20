CHP'den tepki: Yunanistan sabrımızı denemesin
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan Yunan bakana CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan tepki geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "CHP iktidarında, Ege Denizi'nde egemenliği Türkiye'ye ait olan 156 ada, adacık ve kayalığın Türkçe isimlerini tek tek açıklayacağız ve dünyaya deklare edeceğiz. Yunanistan, oradaki topraklarımıza sahip çıkarak, Türkiye'nin sabrını test etmesin" dedi.
NTV
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