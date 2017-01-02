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CHP'den terör olaylarını araştırma istemi

CHP'den terör olaylarını araştırma istemi.14972
  • Giriş : 02.01.2017 / 12:22:00

CHP'li Tanrıkulu, artan terör olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

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CHP'den flaş hamle. Terör saldırılarının engellenmesi için CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Meclis araştırması açılmasını istedi.

Son dönem giderek artan terör saldırıları için gereken önlemin alınması amacıyla yapılan teklife gelecek cevap bekleniyor.

CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen terör saldırıları nedeniyle 423 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye politikalarının etkileri nedeniyle terör saldırılarının bu yıl da gündemi belirlemeye devam edeceği yönünde güvenlik uzmanlarınca görüşler belirtildiğine yer verilen gerekçede, şöyle denildi:

"Alınan bütün önlemlere rağmen İstanbul'un göbeği olarak nitelendirilebilecek bölgede hain terör saldırısı engellenememiştir. Terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha buna benzer elim olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

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