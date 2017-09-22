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CHP'den tezkere açıklaması!

CHP'den tezkere açıklaması!.16170
  • Giriş : 22.09.2017 / 12:21:00

Cumnhuriyet Halk Partisi Başkanvekili Engin Altay, tezkere ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Cumnhuriyet Halk Partisi Başkanvekili Engin Altay, terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamasında TSK'nın elinin güçlenmesi için tezkereye evet diyeceğini açıkladı.

TRT

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