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CHP'den TRT hakkında suç duyurusu!

CHP'den TRT hakkında suç duyurusu!.20061
  • Giriş : 19.06.2018 / 13:08:00

Cumhuriyet Halk Partisi, TRT ile ilgili savcılığa şikayette bulunacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin verdiği reklamları yayınlamadığı gerekçesiyle TRT ile ilgili savcılığa şikayette bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TRT'nin Anayasa ve kendisini bağlayan yasayı hiçe sayarak, CHP ve diğer muhalefet partilerinin dünya kupası maçları sırasında verilmesini talep ettiği reklamları yayınlamadığını söyledi.

Bu tek sesliliğin, Türkiye için bir felaketin habercisi olduğunu ifade eden Özkan, TRT'nin kamusal yayıncılık geleneğini yıkarak parti kurumu haline dönüştüğünü, "Recep Tayyip Erdoğan televizyon ve radyo kurumu" haline geldiğini ileri sürdü.

TRT'nin, Türk halkının alın teri ve emeğiyle sunduğu katkıyı bir parti için elinin tersiyle ittiğini iddia eden Özkan, şöyle konuştu:

"TRT, Türkiye'yi çölleştirmektedir. Bu nedenle TRT'yi yönetenler, bu kararları alanlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün RTÜK'e, YSK'ya ve sonra da Ankara Cumhuriyet Savcılığına giderek bu utanmazlıkla ilgili hukuki başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Biz, daha önce TRT'ye bir kamu kurumu olduğunu hatırlatarak marka değerine zarar vermemesi, Türkiye'nin kurumunu yıpratmaması için TRT yöneticileriyle, İbrahim Beyle, diğer arkadaşlarla, siyasi otoriteyle oturduk konuştuk. Ancak onlar Türkiye'nin, halkın kurumu olmak yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumu olmayı, bir partinin televizyon ve radyo teşkilatı olmayı tercih ettiler."

Özkan, dünkü İsveç-Güney Kore maçına CHP reklamlarının girmesi için yer satın aldıklarını belirterek, bu süreçte 8 AK Parti, 6 MHP reklamı verilirken CHP'ye hiç yer ayrılmadığını söyledi.

TRT'ye 52 maçta reklam yeri satın almak için başvuruda bulunduklarını dile getiren Özkan, TRT'nin 12 maçta, az izleyicilerin olduğu saatte CHP'nin reklamlarını verdiğini vurguladı.

NTV

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