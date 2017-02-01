CHP'den Trump ile ilgili hükümete eleştiri!
CHP, Trump konusunda da hükümeti eleştirdi. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği yasak ile ilgili AK Parti hükümetini eleştirdi.
Hükümetin karara sessiz kaldığını belirten Böke, şunları söyledi:
"Bu durum bir kez daha AKP'nin haklının değil, her zaman güçlünün yanında durduğunu bize gösterdi. Bir kez daha AKP'nin kendi siyasi çıkarları, hesapları söz konusu olduğunda hiçbir ilkesel tutumda ısrarlı olmadığı da ortaya çıkmış oldu.
Tüm dünya ülkelerinden bu karara tepki gösterilirken, AKP Hükümeti'nin sessizliğe bürünmüş olması, hepimiz adına, ülkemiz, insanlık adına bir utanç kaynağıdır."
CHP MYK toplantısının ardından konuşan Böke, anayasa teklifinin hala Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmemesine de tepki gösterdi ve "Aceleyle çıkarılan teklif günlerdir bir imza beklior. Açıkçası yorum yapmayı gerektirmiyor. Bir şeyden korkuluyor ki bekletiliyor" ifadelerini kullandı.
Böke, 1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla tartışma yaratan, milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Meclis Başkanlık Divanı'ndan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:
"CHP, Türkiye'nin derin gündemlerini tartışıyor. Türkiye'nin şu andaki en önemli gündemi de inşa edeceğimiz özgür, demokratik Türkiye için bugünden atmamız gereken adımlar. Dolayısıyla MYK'da en uzun tartıştığımız konular bunlar değil.
Bir bireyin kendi etik davranışıyla ilgili olan bir sonucun değerlendirmesini de mutlaka o bireyin kendi vicdanıyla baş başa vermesi gerekir. CHP'nin bu konudaki görüşü, bu etik olmayan davranışla ilgili her milletvekilinin kendi vicdanıyla... Nasıl ki Anayasa oylamasında vicdanımızla baş başa kalmayı önemsediysek, bu koşullarda da aynı şeye çok değer veriyoruz."
Böke, Parti Meclisi üyeleri Sera Kadıgil'in avukat olarak gittiği adliyede, hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın dün gözaltına alındığını savundu.
Kadıgil'in gözaltına alınmasının, saray düzenine "hayır" diyen, Cumhuriyeti, özgürlükleri sonuna kadar savunan milyonlara gözdağı verme çabası olduğunu ileri süren Böke, bu durumun, referandum kampanyasının tehdit ve baskıyla yürütüleceğini ortaya koyduğunu iddia etti.
Milletin egemenliğini saraya neden devrettiklerini anlatamayanların tehditler savurduğunu, baskıyla "hayır" diyenleri yok sayma gayreti içine girdiğini söyleyen Böke, bugün Türkiye'de yeni bir şey olduğunu, "hayır"dan korkanların da bunu tedirginlik ve endişeyle izlediğini belirtti.
"İSTEDİĞİNİZ KADAR TEHDİT EDİN"
Böke, "evet"çilerin gerçekler özgür bir şekilde ifade edilirse kaybetmeye mahkum olduğunu ileri sürerek, "Kaybederken, Türkiye'de özgür yaşamı kuracak bu baskı ve tehdit rejimini mutlaka aşacak büyük bir uyanışı, enerjiyi, genç ve dinamik Türkiye'yi ve bir dip dalgasını uyandırdıklarını kendileri de görüyorlar. Türkiye umudu büyüttükçe, umudun karşısına son çare korku ve tehdidi koyuyorla." diye konuştu.
"İstediğiniz kadar tehdit edin, istediğiniz kadar çamur atın, istediğiniz baskıyı yapın, oluşturmak istediğiniz bu tehdit iklimine bizler, umudu olanlar, Türkiye'ye inananlar, birlikte yaşama kültürünü hayatının bir parçası sayan milyonlar asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Böke, tehdide ve baskıya teslim olmayacaklarını vurguladı.
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