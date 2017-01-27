CHP Gençlik kolları üyesine silahlı saldırı
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Gençlik kolları üyesi M. D.'nin afiş asarken uğradığı silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre CHP'li ismin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Saldırıyı duyuran CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş yaşanan olayla iligli hastane önünde bir açıklama yaptı.
Yarkadaş "Referandum süreciyle birlikte provokasyonlarda da artış gözlendi. Dün gece CHP Gençlik Kolları üyesi arkadaşlarımız saat 23.30 sularında afişlerini astıktan sonra evlerine döndüler. Arkadaşlarımızın afişlerini asmasının ardından Zümrütevler’de ara sokaklarında dolaşan ve kim oldukları bilinmeyen 2-3 kişi adeta sürek avına çıktı. Sokaklarda arkadaşlarımızın eşkalini tarif ederek arkadaşlarımızı arkadaşlarımızı aramaya başladılar. Saat 01.00 sularında yaralanan arkadaşımızın aracına da ateş açıldı. Arkadaşımız iki yerinden yaralandı. Ameliyat edildikten sonra şu anda sağlığının iyi olduğunu öğrendik"diye konuştu.
Saldırıya uğrayan M.D ’nin babası İlyas D. yaşanan saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. İlyas D. "Bildiğim tek şey var çocuğumun afiş asarken yaralandığıdır. Silahlı saldırıya uğradılar. Zor durumdayız. Devlet buna bir çözüm bulsun. Kimseye güvencemiz kalmadı. Burası Türkiye, hepimizindir. Daha önce herhangi bir tehdit aldığı falan yoktur. Hafriyat işiyle uğraşıyor. Kendi işimizi yapıyoruz, ekmeğimizdeyiz. 2 kurşun isabet ettiğini biliyoruz" dedi
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