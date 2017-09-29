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CHP harekete geçti!

CHP harekete geçti!.14701
  • Giriş : 29.09.2017 / 11:38:00

Cumhuriyet Halk Partisi, 'kamu personeli reformu' için harekete geçti.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, konferasyonlar ve akademisyenlerin katılımıyla memurların sorunları ile 'kamu personeli reformunun' ele alınacağı bir çalıştay düzenlendi.

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK başta olmak üzere konfederasyon  başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendika başkanlarının ve hükümet  yetkililerinin davet edileceği çalıştayda, çalışma hayatı konusunda uzman  akademisyenler de yer alacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda, "Memurların kazanılmış haklarının önemi", "Nasıl bir kamu  personeli reformu yapılmalı?", "Kamu çalışanları arasındaki 4/a, 4/b, 4/c, 4/d  gibi statü farklılıkları" konuları başta olmak üzere, çalışma hayatıyla ilgili  sorunlar detaylı bir şekilde tartışılacak.

Çalıştay sonrasında oluşturulacak rapor, anamuhalefet partisi tarafından hükümet yetkililerine iletilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Veli Ağbaba, Türkiye'de  bazı çalışmalar yapılırken paydaşların görüşlerinin alınmadığını, bunun  örneklerinden birisinin de Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarınca tartışılmadan TEOG  sınavının kaldırılması olduğunu söyledi.

CHP'nin yaptığı çalışmalarda paydaşlarının görüşlerini almaya önem  verdiğini belirten Ağbaba, son dönemde "kamu personeli reformunun" tartışıldığını  hatırlattı.

Bu kapsamda partisinin kamu personeli reformunu değerlendirmek üzere  sendikaları çağırarak bir çalıştay düzenleyeceğini dile getiren Ağbaba, bu  çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve ilgili uzmanların  da çağırılacağını söyledi.

Yapılan çalıştay doğrultusunda bir parti politikası oluşturacaklarını  ifade eden Ağbaba, buradan çıkacak çalışma raporunu hükümet ve kamuoyuyla da  paylaşacaklarını aktardı. Ağbaba, "Amacımız, iş güvencesinin devam ettiği,  memurların haklarının geriye götürülmediği bir çalışmayı yapmak. Çalıştayla,  parti olarak ilgili paydaşların görüşlerini almayı planlıyoruz." dedi.

Çalıştayda memurların sorunlarını da ele alınacağının altını çizen  Ağbaba, kamu personeli arasında statü farklılığı oluşturan "4/a, 4/b, 4/c, 4/d"  gibi problemlerin aşılması gerektiğini kaydetti

TRT

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