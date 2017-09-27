CHP, İBB Başkan adayını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak açıkladı.
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