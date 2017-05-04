CHP ilçe başkanı kavga ettiği kişiyi öldürdü
Aydın'ın Germencik ilçesinde cinayet işlendi. CHP Germencik İlçe Başkanı M.B kavga ettiği 43 yaşındaki Şükrü Aytuçtek'i başından vurarark öldürdü. Kavga ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine intikal etti.
Ekipler, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatan Aytuçtek'in başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Karakola giden Aytuçtek'in eşinin, "eşini öldüren kişinin CHP Germencik İlçe Başkanı M.B. olduğunu" iddia ettiği öğrenildi.
CHP İl Başkanı Bayram İnci, "Tabii biz de olayı yeni duyduk. Böyle bir şey var mı bilmiyoruz. Bekliyoruz. Biz de kendisine telefonla ulaşamadık. Eğer böyle bir şey varsa bu bizim için üzüntü vericidir. Ne olmuştur öğreneceğiz." dedi.
TRT
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