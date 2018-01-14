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CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu.20027
  • Giriş : 14.01.2018 / 08:10:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi.

Cumhuriyet  Halk Partisi İstanbul 36'ıncı Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği seçimleri yapıldı. İl Başkanlığı seçimlerinde mevcut İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı seçimli olağan kongre Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

6 SANDIK KURULDU

Adayların konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.  Toplam 6 sandık kuruldu.  643 delegeden 325'inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Mevcut başkan Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

KAFTANCIOĞLU: SÖYLDEĞİMİZ ŞEYLERİ YAPACAĞIZ, YAPMAYACAĞIMIZ ŞEYLERİ SÖYLEMEYECEĞİZ

Kaftancıoğlu sonuçların açıklanmasının ardından sahnede bir konuşma yaptı. Kaftancıoğlu, "Biz olacağız demiştim, olduk. Beni örgütüm aday yaptı. Örgütümle kazanacağım demiştim, bu da oldu. İyi ki varsınız. Hepimiz çok çalıştık. Hepimiz çok yorulduk. Öncelikle başkanımız Cemal Canpolat ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz söylediğimiz şeyleri yapacağız. Yapmayacağımız şeyi de söylemeyeceğiz.Bu kongre salonundan el ele, kol kola hep birlikte çıkıp, AKP faşizmini yıkmaya gideceğiz. İnancınız ve güvenciniz için çok teşekkür ederim" dedi.

"BURANIN KAZANANI, KAYBEDENİ YOKTUR"

Cemal Canpolat ise şöyle konuştu: Bu partinin birliğe, beraber olmaya ihtiyacı vardır.  Biz herkese inat CHP geleneklerine uymaya, divanı da CHP geleneğine uymaya davet ediyorum hala. Çünkü buranın kazananı, kaybedeni yoktur. Kazanan sevgili kardeşim Canan'ı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte CHP'yi büyük kitlelerle buluşturur. Biz de sonuna kadar katkımızı ve desteğimizi veririz.

Canpolat ve Kaftancı daha sonra birbirlerine sarılarak, dostluk pozu verdi.

Hürriyet

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