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CHP istifaları ile ilgili AK Parti'den açıklama

CHP istifaları ile ilgili AK Parti'den açıklama.20230
  • Giriş : 22.04.2018 / 16:24:00

CHP'den İYİ Parti'ye geçişlerle ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçin 15 milletvekili ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Partili Bülent Turan, istifalar üzerinden muhalefete yüklendi.

15 vekil CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. AK Parti'den ilk yorum Grup Başkanvekilinden geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına yönelik yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

CHP'nin, geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını vurgulayan Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti'li Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.

Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

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