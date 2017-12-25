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CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!

CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!.19157
  • Giriş : 25.12.2017 / 14:49:00

Cumhuriyet Halk Partisi, yeni çıkarılan KHK'larla ilgili harekete geçti.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi, yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerlei Anayayasa Mahkemesi'ne götürüyor.

Başbakan, Kral ile görüşecek

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