CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!
Cumhuriyet Halk Partisi, yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerlei Anayayasa Mahkemesi'ne götürüyor.
DİĞER HABERLER
Kuzey Irak'ta çatışma: 1 asker şehit
Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Taşeron işçiye kadro hakkı KHK'da!
Taşeron işçiye kadro hakkı veren düzenleme Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldı.
Fatih Terim Galatasaray'da
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Fatih Terim'le görüşmelere başlanıldığı kaydedildi.
Ve Kudüs için karar vakti!
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kudüs konusunda kritik kararını verecek.