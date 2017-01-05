CHP'li Akkaya: Emekli memur kandırılıyor

Giriş : 05.01.2017 / 13:47:00

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya; "AKP Hükûmetinin 30 yıldan fazla çalışmış emekli memurlarımıza vereceği ikramiye bir kazanım değil tamamen Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bir kararın uygulanmasından ibarettir; üstelik faiz güncellemesinden de yoksundur." dedi.