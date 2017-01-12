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CHP'li Altay, Bahçeli'ye 'saray yaveri' dedi

CHP'li Altay, Bahçeli'ye 'saray yaveri' dedi.13731
  • Giriş : 12.01.2017 / 17:50:00

CHP'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şok sözler.

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CHP'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam edilen Anayasa Değişikliği teklifi tartışmalarını alevlendirecek bir açıklama geldi.

CHP'li Engin Altay, Bahçeli'yi Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili açıklamalarından dolayı saraya yaverlik etmekle suçladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulundan geçmemesi halinde seçim olacağı açıklamasını, "Bahçeli'nin açıklamasında da anlıyoruz ki Bahçeli bir an önce saraya yaver olmak arzusuyla yanıp tutuşmaktadır." diye değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un, Anayasa Değişikliği teklifinin Genel Kurulda geçmemesi halinde seçim olacağı açıklamalarına işaret eden Altay, "Bu açıklamalar gösteriyor ki, bizim haftalardır iddia ettiğimiz gibi AKP ve MHP milletvekilleri, bir erken seçim baskısı, tehdidi altında, kanla kurulan, savaş yöneten, tam bağımsızlığımızı elde eden, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran milli iradenin tek ve yegane tecelligahı TBMM'yi işlevsizleştiren, sembolik hale getiren teklif için milletvekillerinin erken seçim baskısı altında açık açık evet oyu verdirildikleri bir kez daha tescillendi." şeklinde konuştu.

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