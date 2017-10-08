CHP'li belediyelere 3 kriterli karne
Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin ardından CHP'de harekete geçti.
CHP yönetimi; partili belediyelerin mali tabloları, “memnuniyet” odaklı vatandaşların belediye hizmetlerine bakışı ve seçim vaatlerindeki başarılarının karnesini çıkardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “CHP’li belediyelerin karnesine baktığımızda AKP’ye göre başarı oranı yüksek. Error veren, mali yapısı kötü olan belediyelerimizi uyarıyoruz” dedi. AK Parti’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasıyla başlayan yerel seçim hamlesinin ardından, CHP’de de kırmızı alarm verildiği ortaya çıktı.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'a yaptığı açıklamada, CHP’li belediyelerin karnelerini çoktan çıkardıklarını söyledi. Torun, CHP’li belediye lerin 3 kriter çerçevesinde fotoğrafını çektiklerini belirterek, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:
MALİ TABLO KARNESİ: CHP’nin yönettiği bütün belediyelerin mali tablosu çıkarıldı. Mali durumu kötü olan belediyeler hemen uyarıldı ve bu belediyelerden 2019 seçimlerine kadar durumlarını düzeltmeleri istendi.
MEMNUNİYET KARNESİ: CHP’li belediyelerin vatandaş memnuniyeti karnesi çıkarıldı. Vatandaşların şikâyetleri ve memnun olduğu konular tek tek saptandı.
VAATLER KARNESİ: CHP’li belediye başkanlarının yerel seçim öncesindeki vaatleri ortaya konuldu. Bu vaatlerin ne kadarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Belediyelere, hızla sözlerinin gereğini yerine getirmeleri konusunda talimat verildi.
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