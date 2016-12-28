CHP'li Böke: Teklif madde madde dökülüyor!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Böke, yedek milletvekilliğini getiren maddenin tekliften çıkarılmasıyla ilgili değerlendirme yaptı.
DİĞER HABERLER
HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk'un adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.
AK Parti Binali Yıldırım başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanı böyle tepki verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o görüntüleri izlerken şaşkınlığını gizleyemedi.
Başbakan ile Bahçeli görüştü
Kastamonu'dan dönüşü geciken Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli 45 dakika görüştü