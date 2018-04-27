CHP'li Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdüler
CHP Genel Merkezde basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partili Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdüler. Saldırganın 'Adayım ve mağdurum' diyerek bağırdığı öğrenildi.
Tezcan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şöyle:
Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Türkiye'de diktatörlüğü yerleştirmek isteyen bir anlayışa karşı, sandık önünde tuzak kurmaya çalışanlara karşı bir demokratik önlem alınmıştır. O uygulamalarda diktatörlüğün izi bulmak mümkün değildir.
Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ilgili hesabı olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez.
Çok önemli bir adım atmışlardır. Tabi ki bu çerçevede millet arkadaşlarımızın attığı bu adımı takdir etmeye devam edecektir.
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