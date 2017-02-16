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CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yerine o geliyor

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yerine o geliyor.12099
  • Giriş : 16.02.2017 / 16:48:00

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yerine Fatma Kaplan Hürriyet geliyor.

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1 milyonluk iletişim faturası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ödenen CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yerine Fatma Kaplan Hürriyet geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elif  Doğan Türkmen'in istifasını istemişti.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan gruptaki seçime, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, tek aday olarak girdi.

Hürriyet, kullanılan 85 oyun 82'sini alarak, Katip Üyelik için aday gösterildi. TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Hürriyet'in Katip Üyeliği'nin oylanması bekleniyor.

Hürriyet, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerine verdikleri güven ve destek için teşekkür etti.

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, görevini layıkıyla yürütmeye gayret göstereceğini bildirdi.

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