CHP'li Enis Berberoğlu'na müebbet istendi
CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR'larının durdurulması ile ilgili davada Fethullahçı Terör Örgütü'ne casusluk yapmaktan müebbet hapsi istendi.
Enis Berberoğlu, 'silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve istereyerek yardım etme' suçundan yargılanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberlerine ilişkin ana dosyadan ayrılmasına hükmedilen “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme' suçu ile süren davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. CHP'li vekil Berberoğlu hakkında FETÖ'ye casusluktan müebbet istendi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya mütalaasında Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 10 yıla kadar hapis cezasını talep etti.
Savcı Yeşilkaya Berberoğlu için ayrıca gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan müebbet hapis cezası istedi.
Duruşma 1 Mart'a ertelendi.
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