CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı!
Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Vekilin gözaltına alınma sebebi ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiası.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.
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