CHP'li İnce: Fransa dinimizle dalga geçiyor

24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına yarışacak olan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fransa'da sözde Aydın 300 kişinin çıkardığı bildiriye ateş püskürdü.İnce, ''Fransa dinimizle kutsal kitabımızla dalga geçiyor hakaret ediyor. Güçlü bir Türkiye olsa 81 milyon aynı yönde karar alabilse Fransa bu terbiyesizliği yapabilir mi?'' dedi.CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize mitinginde konuştu.İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:''Biz bize yakışanı yapacağız kavga etmeyeceğiz. Önce 81 milyon iri olarak diri olacak beraber olacak. Fransa dinimizle kutsal kitabımızla dalga geçiyor hakaret ediyor. Güçlü bir Türkiye olsa 81 milyon aynı yönde karar alabilse Fransa bu terbiyesizliği yapabilir mi? Cumhurbaşkanı olduğumda önce içerde birlik sonra Avrupa'ya karşı mücadele edeceğiz hep birlikte. 24 Haziran'da Rizeli sandığa gittiğinde torunu da unutmayın. 24 Haziran'da bir şarkı söyler gibi geleceğiz. Bu ülkenin gençlerine sesleniyorum 24 Haziran'dan sonra kavga eden bir Cumhurbaşkanı değil kuantum uzay madenciliği diyen bir Cumhurbaşkanı...Güneş enerjisini depolayan bataryalar yapmamız lazım. Gençler yapacak bunu. Cumhurbaşkanı olduğumda her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına göndereceğim en iyi eğitimi almaları için. Cumhurbaşkanı olduğumda şu anda Türkiye'nin bilgisayar mühendisi sayısı 10 bin size söz veriyorum 5 yıl içinde Türkiye'nin bilgisayar mühendisi sayısı 100 bin olacak. Bütün üniversite öğrencilerine bir 19 Mayıs'ta bir de 29 Ekim'de her öğrenciye 500'er lira gençlik ve cumhuriyet bursu vereceğiz.Gizli tanıklık damga vergisi sınav ücreti olmayacak. Birbirini kucaklayanlar olacak. Meydanlarda ekonomi konuşacak mısın diyorlar. İstiyorlarsa 6 adayın 6'sı da televizyonlara çıkalım hangi kanalda nerede isterseniz ben tartışmaya hazırım. İster ekonomi ister dış politika ister tarım ister güvenlik. Kemal Sunal'ın filmlerinde iki hasta doktara gider tahlil sonuçları karışır. Birisi ölümcül hastadır öbürü sağlamdır hasta olana iyisin derler iyi olana hastasın derler. Türkiye'nin durumu aynen öyle. Ekonomi on numaraymış dolar niye yukarı çıkıyor?Maaşı aldın çekmeceye bordronu koy git markete yarım kilo peynir zeytin bir ekmek biraz deterjan al bunları bordronun yanına koy fişi. Bir dahaki ay tekrar maaşı aldığında bordroyu koy oraya aynı marketten alışveriş yap onun da fişini yanına koy aradaki farktan anlarsın zaten ekonomi bu.Ekonomide doping var. Beygire bile doping yaptığında yarış geçersiz sayılır. Köprü yol tünel yapmak iyi bir iştir ama ufak iştir. Niye? Köprü yapmak kolaydır ama Rize'den Hakkari 'ye gönül köprüsü kurmak zor iştir. Dün Hakkari 'de mitingi İzmir Marşı çalarak Türk bayraklarıyla yaptık. Hakkarililer Türk bayraklarıyla geldi oraya. 1. Köprü'yü Demirel yaptı 2. Köprü'yü Özal yaptı 3. Köprü'yü Erdoğan yaptı 4. Köprü'yü de Muharrem İnce gelir yapar ne olacak bu kolay iş.Kimin akıllı telefonu varsa çıkarsın bir bakalım şöyle havada göreyim. Şimdi herkes bir canlı yayın yapsın bakalım istediğiniz yerden Facebook Twitter nereden yapıyorsanız. Herkes başlasın canlı yayına. Dost var düşman var. Medya ister ver ister verme benim kendi medyam var burada. Birisi devletin medyası öbürü de milletin medyası. Bu garip Cumhurbaşkanı adayı milletle başaracak. Gariban dedi bana. Ben özgürlüğün tadını biliyorum şiir okurken mutlu oluyorum çok güzel dostlarım var 81 milyonu kucaklıyorum benim gönlüm zengin senin paran çok olsa ne yazar? Mal varlığımı açıkladım dün. 5 sene sonra yeniden vereceğim. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Önce siz zenginleşeceksiniz sonra ben. Terör nereden gelirse gelsin terörle sonuna kadar mücadele edeceğim. Yetimin hakkını yedirmeyeceğim yolsuzluklara şeffaf olacak hukuk devleti olacak yargı bağımsız olacak. Tek dertleri beni indirmek diyor yok öyle bir derdim. Benim indirmek istediğim şey dolar. Biz doları euroyu faizi benzin mazot fiyatlarını indirmek istiyoruz. Bütün bunlar inecekse sen de in be kardeşim bir şey olmaz. Ne olacak yani?Bu iş bu sefer tamam. Çıraklık kalfalık ustalık dönemi geçirdi bir de emeklilik dönemi geçirsin bir şey olmaz. O da mutlu olacak. Muhafazakar insanlara diyorlar ki Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa bunlar başörtümüze karışır. Benim kız kardeşim 40 senedir başörtüsü takıyor. Size 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak söz veriyorum bu konu kapanmıştır. İster sokakta ister evde ister devlette tak nerede istiyorsan orada tak.''NTV