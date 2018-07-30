Facebook Twitter Rss

CHP'li Milletvekili beyin kanaması geçirdi

CHP'li Milletvekili beyin kanaması geçirdi.14147
  • Giriş : 30.07.2018 / 12:47:00

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan, olağanüstü kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Vekilin ameliyata alındığı öğrenildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay'ı Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

İş insanı Erdin Bircan, 24 Eylül 1959'da Edirne Enez Hasköy'de doğdu. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

NTV

Trump: Hükümetin çalışmalarını durdurabilirim

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnce: Koltuk derdinde değilim

İnce: Koltuk derdinde değilim

CHP'li Muharrem İnce, kurultay tartışmaları hakkında konuştu.

CHP'de kritik gün

CHP'de kritik gün

Cumhuriyet Halk Partisi'nde imzalar bugün 17.30'da sona eriyor.

 

CHP'de imzalar için sona gelindi

CHP'de imzalar için sona gelindi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde imzalar için sona gelindiği bildirildi.

Fatih Erbakan parti kuruyor

Fatih Erbakan parti kuruyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan parti kuruyor.

 

TSK, Münbiç'te 21. devriye görevine çıktı

TSK, Münbiç'te 21. devriye görevine çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te yirmi birinci devriye görevine çıktı.

Erdoğan Zambiya'da

Erdoğan Zambiya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya