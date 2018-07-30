CHP'li Milletvekili beyin kanaması geçirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan, olağanüstü kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Vekilin ameliyata alındığı öğrenildi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay'ı Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.
ERDİN BİRCAN KİMDİR?
İş insanı Erdin Bircan, 24 Eylül 1959'da Edirne Enez Hasköy'de doğdu. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
NTV
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