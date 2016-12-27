CHP'li milletvekilinin hesapları hacklendi!
CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın Twitter, Facebook hesapları 'Ayyıldızlı Tim' adı verilen hacker grubu tarafından hacklendi.
Hackerlar kendi görüşleri çerçevesinde Havutça'nın hesabı üzerinden açıklamalar yayınladı, vekil olay üzerine yargıya başvuracağını söyledi.
Havutça, "Sosyal medya hesaplarım hacklenmiştir. Buradan gelen mesajları dikkate almayın. Hesaplarımdan yapılan paylaşımlar bana ait değildir. Bu işlemi yapanlar ve paylaşımlarda bulunanlarla yargı önünde hesaplaşacağım" dedi. CHP'li milletvekilleri de Havutça'nın hesaplarının hacklendiğini yazıp, mesajların dikkate alınmamasını istedi.
Hacker'lar, Havutça'nın ağzından yaptıkları paylaşımlarda, partinin teröre destek verdiğini yazıp, "Şayet kabul buyururlarsa siyasi hayatıma AK Parti ya da MHP'de devam etmek istiyorum" ifadesini paylaştı.
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