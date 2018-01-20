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CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı

CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı.16322
  • Giriş : 20.01.2018 / 13:42:00

CHP'li Tuncay Özkan, TSK'nın her an başlatabileceği Afrin operasyonuna karşı çıktı.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tuncay Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesinin an meselesi olduğu Afrin ile ilgili yaptığı açıklamasında operasyonun yapılmasına karşı olduğunu belirtti.

Tuncay Özkan, "Biz yıllardır kendimizi Orta Doğu bataklığının içinde kendimize bir yol bulmaya çalışırken, bundan daha 6 ay önce şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir sınır ötesi operasyondan yeni çıktık. Orada ne kazandık sorusunu gündeme getirmeliyiz." dedi ve operasyonun 'gereksiz' olduğunu söyledi.

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