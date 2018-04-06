Facebook Twitter Rss

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı.11797
  • Giriş : 06.04.2018 / 14:21:00

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,kalp krizi şüphesi ve göğüs ağrısı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

HÜRRİYET

Başbakan: Her şeyi petrol görüyorsunuz

İstanbul Valiliği'nden 'çakar' uyarısı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan: Her şeyi petrol görüyorsunuz

Başbakan: Her şeyi petrol görüyorsunuz

Başbakan Binali Yıldırım, Ortadoğu'da yaşananlar konususunda Batı'ya yüklendi.

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması geldi

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarına yanıt verdi.

 

Başbakan'dan istifa açıklaması

Başbakan'dan istifa açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Şimşek'in istifası ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Hatib'i ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Hatib'i ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, el-Hatib'i ile görüştü.

 

Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti!

Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Akkuyu'da 3 bin 500 kişi istihdam edecek

Akkuyu'da 3 bin 500 kişi istihdam edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya