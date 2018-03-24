CHP'li Tanal, İstanbul için aday oldu
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, çarpıcı bir karar verdi. Ünlü siyasetçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "İstanbul'da oturuyorum ve İstanbul'un sorunlarını biliyorum" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini açıkladı. Tanal, önseçim yapılması durumunda da kendisine şans verilebileceğini söyledi
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini açıkladı. Bilecik'te yayın yapan 11haber.com internet sitesine konuşan Tanal, "İstanbul'da oturuyorum, İstanbul'u çok iyi biliyorum. İstanbul'un sorunlarını, dertlerini çok iyi bilen biriyim. O anlamda İstanbul halkının bana bu fırsatı verebileceğine inanıyorum" dedi.
MİLLİYET
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