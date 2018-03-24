Facebook Twitter Rss

CHP'li Tanal, İstanbul için aday oldu

CHP'li Tanal, İstanbul için aday oldu.18041
  • Giriş : 24.03.2018 / 10:48:00

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, çarpıcı bir karar verdi. Ünlü siyasetçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "İstanbul'da oturuyorum ve İstanbul'un sorunlarını biliyorum" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini açıkladı. Tanal, önseçim yapılması durumunda da kendisine şans verilebileceğini söyledi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini açıkladı. Bilecik'te yayın yapan 11haber.com internet sitesine konuşan Tanal, "İstanbul'da oturuyorum, İstanbul'u çok iyi biliyorum. İstanbul'un sorunlarını, dertlerini çok iyi bilen biriyim. O anlamda İstanbul halkının bana bu fırsatı verebileceğine inanıyorum" dedi.

MİLLİYET

Dışişleri Bakanı'ndan Uruguay'a telefon

Yaz saati uygulaması bu gece başlıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AK Parti %60 oy bekilyor

AK Parti %60 oy bekilyor

AK Parti hükümetinden 2019 seçimi ile ilgili açıklama geldi.

Çavuşoğlu: O sahtekarın peşindeyiz

Çavuşoğlu: O sahtekarın peşindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank ile ilgili açıklama yaptı.

 

Ve Bahçeli'nin A Takımı belli oldu

Ve Bahçeli'nin A Takımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin A Takımı belli oldu.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresinde konuştu.

 

Erdoğan'dan terörle mücadele açıklaması

Erdoğan'dan terörle mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda bilgi verdi.

Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söyledi?

Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söylediğini açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya