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CHP'li Türkmen'in milyonluk faturası

CHP'li Türkmen'in milyonluk faturası.21715
  • Giriş : 28.01.2017 / 08:11:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ilginç bir haberle çalkalanıyor.

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Haberleşme giderlerini Meclis'in karşıladığı Başkanık Divanı üyelerinden CHP katip üye Elif Doğan Türkmen'e gelen 1 milyon 200 bin TL'lik fatura ortalığı karıştırdı. Rekor faturaya neden olarak hem telefon görüşmeleri hem Adana'daki seçmene gönderdiği mektuplar gösterildi.

Fatura nedeniyle Türkmen’e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği öğrenildi. Türkmen ise Habertürk’ün sorularına şu yanıtı verdi: “Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis’teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam.”

DİVANA SINIRSIZ

TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.

HABERTURK

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