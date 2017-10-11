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CHP'li vekil 448 gündür sakalını kesmiyor

CHP'li vekil 448 gündür sakalını kesmiyor.16407
  • Giriş : 11.10.2017 / 16:07:00
  • Güncelleme : 11.10.2017 / 17:05:09

CHP'li Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 448 gündür sakalını kesmiyor.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası ilan edilen ilan OHAL'in kaldırılması için sakal kesmeme eylemine başlayan CHP'li Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 448 gündür sakalını kesmiyor.

OHAL'in kaldırılması için sakal kesmeme eylemine başlayan CHP'li vekil, farklı bir imaja kavuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu grup toplantısına katılan Atıcı, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken isim oldu.

Aytuğ Atıcı, sakallarının uzamasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Tek bir telini bile kesmedim. OHAL kaldırılana kadar sakallarımı uzatacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Atıcı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'direniş' mesajı vererek, "Protesto için uzattığım sakalımın her teliyle olağanüstü halin hukuksuz uygulamalarına karşı 447 gündür direniyorum..." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle mücadele için OHAL'in gerekli olduğunu söylemişti.

HÜRRİYET

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