CHP'li vekil Bayraktutan hastaneye kaldırıldı
Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriye Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü sırasında kalp spazmı geçiren CHP Artvin Milletvekili Umut Bayraktutan, yeniden hastaneye kaldırıldı.
CHP'nin 20 günlük yürüyüşü sırasında bir partili hayatını kaybetmiş, iki vekil de hastaneye kaldırılmıştı.
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