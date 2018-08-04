Facebook Twitter Rss

CHP'li vekil beyin felci geçirdi

CHP'li vekil beyin felci geçirdi.14972
  • Giriş : 04.08.2018 / 08:26:00

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu vekil beyin felci geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde acil hastaneye kaldırıldı. Beyin felci geçirdiği anlaşılan Şaroğlu'nun Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu’nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldı. Bunun üzerine Vali Sonel’in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniveristes Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı.”

TRT

Hakkari'de polise alçak pusu!

ABD'den Türk ürünlerine vergi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hakkari'de 1 polis şehit oldu!

Hakkari'de 1 polis şehit oldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 polisin şehit olduğu öğrenildi.

O havalimanının adı belli oldu

O havalimanının adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Havalimanı'nın adının belli olduğunu duyurdu.

 

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul'da yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

TSK: 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli'de operasyon düzenledi.

 

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını verdi.

Karşı Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!

Karşı Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Karşı Gazetesi'ne operasyon düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya