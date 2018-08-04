CHP'li vekil beyin felci geçirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde acil hastaneye kaldırıldı. Beyin felci geçirdiği anlaşılan Şaroğlu'nun Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu’nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldı. Bunun üzerine Vali Sonel’in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniveristes Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı.”
TRT
DİĞER HABERLER
O havalimanının adı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Havalimanı'nın adının belli olduğunu duyurdu.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı
İstanbul'da yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
TSK: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli'de operasyon düzenledi.
AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!
Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını verdi.
Karşı Gazetesi'ne FETÖ operasyonu!
FETÖ soruşturması kapsamında Karşı Gazetesi'ne operasyon düzenlendi.