CHP'li vekil: İmzayı hatır için imzaladım
Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kurultay krizi ile ilgili açıklama yaptı ve imzasını neden geri çektiğini anlattı.
Yalım’ın açıklamasında imzasını ‘hatır için çektim’ demesi dikkat çekti.
CHP'de, olağanüstü kurultay için verdiği imzayı geri çeken Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Hürriyet'e konuştu. Yalım, imzasını son gün çektiğini belirterek, "Partiden ismini veremeyeceğim bir can yoldaşımın hatırı için çektim" dedi.
Yalım, tabandan gelen istek üzerine kurultay için imza attığını belirtirken, "ÇAğrı Grubu sözcüsü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün ricası da imza vermemde etkili olmuştu" dedi. Son gün imzasını geri çektiğini anlatan Yalım, "Partiden ismini veremeyeceğim can yoldaşım dediğim bir arkadaşımın isteği üzerine geri çektim" dedi.Yalım, kendisine bir teklif yapılmadığı sözlerini ekledi.
HÜRRİYET
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