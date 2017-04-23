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CHP'li vekil kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

CHP'li vekil kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.16746
  • Giriş : 23.04.2017 / 17:41:00

CHP'li eski vekil Enis Sülün, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 ve 21'inci dönem Milletvekilliği yapan Enis Sülün, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti. Sülün'ün Marmara Ereğlisi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

CHP eski milletvekili olan ve 2013 yılından itibaren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Enis Sülün, bu sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan Sülün, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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