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CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti.16093
  • Giriş : 30.03.2018 / 14:26:00

CHP'li vekil Tacettin Bayır, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rezil etti.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rezil etti. Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuşurken Bayır, Face effects eklentisini açık bırakınca Kılıçdaroğlu şekilden şekile girdi.

Hürriyet'in aktardığına göre, CHP'nin salı günkü grup toplantısında ilginç bir olay yaşandı. CHP'li Bayır, partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu kürsüde konuşurken Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Ancak Bayır, 'Face effects' eklentisinin açık olduğunu fark etmedi.

Bayır'ın yayınını izleyenler, Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi serisinin 'sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında görünce önce ne olduğunu anlayamasa da, kısa süre sonra durumu fark edip vekili uyarmayı denediler. Ancak yorumları görmeyen Bayır, yayını bir süre daha devam ettirdi. Yayın tam olarak 18 dakika boyunca bu şekilde devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kadraja giren diğer parti üyeleri de bu uygulamadan nasibini aldı.

TRT

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