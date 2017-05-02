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CHP'li vekil o kare için özür diledi

CHP'li vekil o kare için özür diledi.15828
  • Giriş : 02.05.2017 / 10:13:00

CHP'li vekil Bekaroğlu, paylaştığı fotoğrafla ilgili özür diledi.

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CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ile çekilmiş fotoğrafında eğilmiş olmasını eleştirmişti. Bekaroğlu söz konusu kare için özür diledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Şimşek'in eğilmiş olması üzerinden AK Parti eleştirisi yaptı. Bekaroğlu, fotoğrafın altına "Maliye Bakanları; biri Alman biri Türk. Ecevit'in hasta haliyle ABD Başkanı ile resmini yıllardır diline dolayanlara" diye yazdı.

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Bekaroğlu fotoğraf üzerinden eleştiri yaparken unuttuğu bir şey vardı, o da Alman Bakan'ın tekerlekli sandalye kullandığıydı. Şimşek'in yaptığı ise tamamen insani bir hareketti. Paylaşımına gelen yorumlar sonrası hatasını fark eden Bekaroğlu, paylaşımını kaldırıp, özür diledi.

Bekaroğlu, "Alman Bakan'ın engelli olduğunu bilmemek benim için bir eksiklik, özür diliyor, paylaşımı kaldırıyorum. Gerçekten çok mahçup oldum, tekrar tekrar özür dilerim..." dedi.

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