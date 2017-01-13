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CHP'li vekil Tanal, Meclis'e köpek getirdi!

CHP'li vekil Tanal, Meclis'e köpek getirdi!.23006
  • Giriş : 13.01.2017 / 15:15:00

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis'e köpeklerle geldi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kavgalarda bazı milletvekiller yaralanmış, AK Partili vekiller bunun üzerine ' köpek giremez' pankartı ile tepki göstermişlerdi.

Pankart üzerine CHP'li vekil ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, Meclis'e köpeklerle gelerek, söz konusu pankartın hayvan hakları ihlali olduğunu iddia etti.

Tanal 'Mecliste "köpek giremez" pankartları aynı zamanda hayvan haklarının ihlalidir. 20 milyon yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşımız, 7 milyon da açlık sınırının altında yaşayan vatandaşımız var. Vatandaşlarımızı bu hale köpekler mi yoksa AKP iktidarı mı getirdi?" dedi

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