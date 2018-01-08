CHP'li vekil TIR'la Ankara'ya gidiyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kamyon sürücülerinin sıkıntılarına daha yakından tanıklık etmek için harekete geçti. Erdoğdu bu kapsamda TIR ile Ankara'ya gidiyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, TIR'la Ankara'ya gidiyor. Yola çıkmadan önce Silivri'de gazetecilere açıklama yapan Erdoğdu, kamyoncuların sıkıntılarını duyurmak için bu yolculuğu yaptıklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kamyoncuların harcamalarının yüksek olduğunu, ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını anlattığını belirten Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım'ın ise Kılıçdaroğlu'nun hesabının yanlış olduğunu söylediğini ifade etti.
Erdoğdu, "Biz de bugün kamyonla İstanbul'dan Ankara'ya gideceğiz. Gerçek maliyetlerini göreceğiz. Bakalım Başbakan'ın hesabı mı doğru, Kılıçdaroğlu'nun hesabı mı? Kamyoncu kazanıyor mu kazanmıyor mu göreceğiz." dedi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği harcama rakamlarının abartılı olmadığını savundu. Ankara'ya ulaştıklarında bütün rakamları belgelerle tescil edeceklerini kaydeden Yalım, şöyle konuştu:
"Mazot fişinden, kullanmış olduğumuz köprünün geçiş fişine, otoban fişine kadar her şeyi tescilleyeceğiz. Böylelikle bütün giderleri belgeli olarak sunacağız. Böylelikle sayın Genel Başkanımızın söylemiş olduğu rakamların birebir tuttuğunu hatta bu rakamların biraz daha yüksek olduğunu sizlerle paylaşacağız."
Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Yalım'ın sürücülüğünü yaptığı TIR'la Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.
TRT
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