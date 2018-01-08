Facebook Twitter Rss

CHP'li vekil TIR'la Ankara'ya gidiyor

CHP'li vekil TIR'la Ankara'ya gidiyor.20479
  • Giriş : 08.01.2018 / 14:03:00

Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu, TIR ile Ankara'ya gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kamyon sürücülerinin sıkıntılarına daha yakından tanıklık etmek için harekete geçti. Erdoğdu bu kapsamda TIR ile Ankara'ya gidiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, TIR'la Ankara'ya gidiyor. Yola çıkmadan önce Silivri'de gazetecilere açıklama yapan Erdoğdu,  kamyoncuların sıkıntılarını duyurmak için bu yolculuğu yaptıklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet  Meclisi'nde, kamyoncuların harcamalarının yüksek olduğunu, ekonomik sıkıntılar  yaşadıklarını anlattığını belirten Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım'ın ise  Kılıçdaroğlu'nun hesabının yanlış olduğunu söylediğini ifade etti.

Erdoğdu, "Biz de bugün kamyonla İstanbul'dan Ankara'ya gideceğiz.  Gerçek maliyetlerini göreceğiz. Bakalım Başbakan'ın hesabı mı doğru,  Kılıçdaroğlu'nun hesabı mı? Kamyoncu kazanıyor mu kazanmıyor mu göreceğiz." dedi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği  harcama rakamlarının abartılı olmadığını savundu.  Ankara'ya ulaştıklarında bütün rakamları belgelerle tescil  edeceklerini kaydeden Yalım, şöyle konuştu:

"Mazot fişinden, kullanmış olduğumuz köprünün geçiş fişine, otoban  fişine kadar her şeyi tescilleyeceğiz. Böylelikle bütün giderleri belgeli olarak  sunacağız. Böylelikle sayın Genel Başkanımızın söylemiş olduğu rakamların birebir  tuttuğunu hatta bu rakamların biraz daha yüksek olduğunu sizlerle paylaşacağız."

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Yalım'ın  sürücülüğünü yaptığı TIR'la Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

TRT

Flaş! Emenike, Süper Lig'e geri dönüyor

Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli'ye AK Parti'den yanıt geldi!

Bahçeli'ye AK Parti'den yanıt geldi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye AK Parti hükümetinden yanıt geldi.

Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı

Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

 

HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltında

HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltında

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İzmir'de gözaltına alındı.

Başbakan: 14 ay var oyalan biraz

Başbakan: 14 ay var oyalan biraz

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

 

Erdoğan yurda döndü

Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde yurda döndü.

Erdoğan'dan AB'ye sert tepki

Erdoğan'dan AB'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne sert tepki gösterdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya