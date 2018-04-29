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CHP'li vekilden hükümete 'bedelli' tepkisi

CHP'li vekilden hükümete 'bedelli' tepkisi.13341
  • Giriş : 29.04.2018 / 09:33:00

CHP'nin asker kökenli milletvekili Dursun Çiçek, bedelli askerlik söylentilerine tepki gösterdi.

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Başbakan Yıldırım’ın “Bedelli askerliğe olumlu yaklaşıyoruz” değerlendirmesine CHP’nin asker kökenli milletvekili Dursun Çiçek’ten tepki geldi.

Bedelli söyleminin seçim döneminde yeniden anımsandığını belirten Çiçek, beklenti içinde olan insanların duygularının istismar edildiğini söyledi. Partilerinin 4 haftası temel olmak üzere 8 haftalık bir eğitimden sonra askerliğe devam etmek isteyenlere görev yaptıkları bölgelere göre asgari ücretten başlayan kademeli ücret ödenmesini öngören bir teklif getirdiklerini belirten Çiçek, “12 ay görev yapan mehmetçiğe de tabanı asgari ücret olmak üzere zorluk bölgelerine göre iki ve üç katı kadar ödeme yapılmasını da öngörüyoruz. Önerimizin sorunu kökten çözeceğini düşünüyoruz” dedi. Çiçek, “Parası olan askerlik yapmıyor, parası olmayan yoksul çocuklar askerlik yapıyor. Bu kamu vicdanını da yaralıyor” değerlendirmesini yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, askerlerimiz şehit olurken bedelli askerlik konusunu gündeme getirmek talihsiz bir durumdur” dedi.

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