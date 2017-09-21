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CHP'li vekile FETÖ soruşturması

CHP'li vekile FETÖ soruşturması.11435
  • Giriş : 21.09.2017 / 14:52:00

CHP'li vekil Gürkut Acar hakkında FETÖ'yü övdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında ilginç bir ismin adı geçti. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında örgütü övdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.

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