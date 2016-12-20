CHP'li Veli Ağbaba: Saldırgan El-Nusracı
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili CHP'li Veli Ağbaba'dan değerlendirme geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastin ardından kati Altıntaş'ın FETÖ'cü olduğuna dair ilk bulgular ortaya çıkarken CHP'li isimler katilin FETÖ'cü olmadığını iddia etmeye başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara'daki Rusya Büyükelçisine suikast düzenleyen saldırganla ilgili şunları söyledi:
''Adam bağırarak El Nusracı olduğunu söylemiş, koca koca adamlarsa saatlerdir onu başka örgütlere pazarlamak için çalışıyor. Nusra sevicileri!'' ,
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