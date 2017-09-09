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CHP lideri Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti!

CHP lideri Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti!.25529
  • Giriş : 09.09.2017 / 12:35:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarette mozoleye çenelek koydu ve saygı duruşında bulundu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel  Defteri'ni imzaladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Devrimlerinizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan  arkadaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki  büyük eserinizden biri olarak nitelendirdiğiniz CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümünde  sizi bir kez daha şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

İlke ve devrimleriniz dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmakta,  özgürlük, adalet ve huzur içerisinde yaşamak isteyen dünyadaki tüm mazlum  milletlere ilham vermeye devam etmektedir.

Karakteri 'hürriyet ve istiklal' olan bizler, mazlumların güvencesi,  adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olarak gösterdiğiniz çağdaş uygarlık  hedefinde ilelebet yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı  İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken, sohbet ettiği vatandaşlarla  fotoğraf çektirdi.

TRT

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