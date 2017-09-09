CHP lideri Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarette mozoleye çenelek koydu ve saygı duruşında bulundu.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:
"Devrimlerinizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinizden biri olarak nitelendirdiğiniz CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümünde sizi bir kez daha şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.
İlke ve devrimleriniz dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmakta, özgürlük, adalet ve huzur içerisinde yaşamak isteyen dünyadaki tüm mazlum milletlere ilham vermeye devam etmektedir.
Karakteri 'hürriyet ve istiklal' olan bizler, mazlumların güvencesi, adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olarak gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinde ilelebet yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."
Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
TRT
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