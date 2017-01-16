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CHP lideri Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı.16176
  • Giriş : 16.01.2017 / 15:17:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı.

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Hayatını kaybeden Prof. Dr. Fişek için Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Maltepe Camisi'nde düzenlenen 2. törene ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li vekiller de katıldı.

Fişek'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere, Cebeci Asri Mezarlığı'na uğurlandı.

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