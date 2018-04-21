CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 24 Haziran mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, seçim günü herkesin güzel bir sabaha uyanacağını belirtti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Daha hoşgörülü Türkiye'ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Balkan Rumeli Çalıştayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Daha hoşgörülü Türkiye'ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. Farklı düşüncede insanların nasıl yan yana gelipte Tükiye'yi birleştimek için herkesi nasıl kucaklayacağımızı 24 Haziran'da öğreneceğiz ve bunu yapacağız. Benim görevim var. Daha ağır size göre. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın cumhuriyete borcu var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasiyle inşaa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülkenin namus borcudur" dedi.
Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Demokrasiyi savunmak, güçlü bir kuvvetler ayrılığını savunmak, yargıyı siyasallaştırmamak, üniversite hocalarının kapının önüne konulduğu değil baş tacı edildiği bir Türkiye inşaa etmek ortak amacı olmalıdır. Çünkü sevgili peygamberimizin dediği gibi alimin ölü alemini ölümü gibidir. Eğer siz alimi kapının önüne koyarsanız dünyayı yok etmiş olursunuz. Hepimize görevler düşüyor. Bu görevlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ben çalışacağım, sizler de çalışacaksınız. Özellikle kadınların bu süreçte büyük rol üstleneceklerini düşünüyorum. Sezgisi güçlü kadınlar bir olumsuzluğun kendilerine nasıl daha ağır yük getireceğini farkına varan kadınlar... Kendi çocuklarının özgür ülkede yetişmesi, düşüncelerini özgürce ifade etmesi, hiç bir baskının olmadığı, sokaklarında, parklarında özgürce gezdiği bir Türkiye'yi savunmak zorundayız.''
NTV
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