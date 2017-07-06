CHP lideri Kılıçdaroğlu hız kesmeden yürüyor
Partili vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası tepki olarak Adalet Yürüyüşü'nü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 22. gününü tamamlandı.
Yürüyüş öncesinde Kılıçdaroğlu Yahya Kapta'nın mezarını ziyaret etti. Sabah saat 09.00'da başlayan yürüyüşte Kılıçdaroğlu ve vatandaşlar saat 10.30’da Dilovası rampası mevkinde bulunan boş bir arazide mola verdi. Kılıçdaroğlu saat 15.00’da yeniden yürüyüşe geçti. Molanın ardından yürüyüşe geçen Kılıçdaroğlu'na Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü ve yakınları da eşlik etti. Öte yandan CHP lideri yürüyüş esnasında kendisine bozkurt işareti yapan vatandaşlara aynı şekilde bozkurt işareti yaparak karşılık verdi ve yol kenarında kendisini bekleyen işçilerle birlikte yürüdü. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında baret taktı.
Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar korteji “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atarak protesto ederken, kortejdekiler ise alkışla karşılık verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden yürüyüşün 22. günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan eski topçu kışlasında sona erdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Gebze'de ki topçu kışlasında ki kamp alanında geçirecek.
TRT
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